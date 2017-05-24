Хомс: боевики ИГИЛ атаковали палестинских ополченцев около Пальмиры

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Пальмира, 24 мая. Боевикам «Исламского государства»* удалось организовать удачную вылазку против САА на востоке провинции Хомс.

Подконтрольное боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) информационное агентство заявило об удачной операции игиловцев, совершивших диверсию около зерновых элеваторов под Пальмирой.

По данным интернет-портала джихадисты внезапно атаковали подразделения Сирийской арабской армии и группу палестинского ополчения «Ливаа аль-Кудс», сражающегося за официальный Дамаск. Исламисты сообщают о 14 погибших бойцах САА. В командовании правительственных войск эту информацию пока не подтвердили.

* Организация запрещена на территории РФ.