Хомс: боевики ИГИЛ атаковали палестинских ополченцев около Пальмиры
Пальмира, 24 мая. Боевикам «Исламского государства»* удалось организовать удачную вылазку против САА на востоке провинции Хомс.
Подконтрольное боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) информационное агентство заявило об удачной операции игиловцев, совершивших диверсию около зерновых элеваторов под Пальмирой.
По данным интернет-портала джихадисты внезапно атаковали подразделения Сирийской арабской армии и группу палестинского ополчения «Ливаа аль-Кудс», сражающегося за официальный Дамаск. Исламисты сообщают о 14 погибших бойцах САА. В командовании правительственных войск эту информацию пока не подтвердили.
* Организация запрещена на территории РФ.