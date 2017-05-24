Новости США: женщины Трампа потрафили папе, русофобская истерика Бреннана, клоун-убийца с пальцами-ножами

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Новости США, 24 мая. Китай не просил США «помиловать» Ким Чен Ына, Мелания и Иванка Трамп потрафили папе Римскому Франциску, новой припадок русофобии поразил бывшего главу ЦРУ Бреннана, гигантский оползень в Калифорнии и «клоун-убийца» в Денвере.

Китай опроверг просьбу к США «помиловать» Ким Чен Ына

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан опроверг сообщения СМИ о том, что руководство Китая якобы просило президента США Дональда Трампа о стодневной отсрочке до начала введения экономических санкций против руководства КНДР в ответ на запуски северокорейских ракет.

«Эта информация не соответствует действительности», — заявил представитель китайского МИД.

Ранее японские СМИ сообщили, что в апреле в ходе встречи президента США с председателем КНР Си Цзиньпином китайский лидер просил в течение ста дней не трогать КНДР. Вероятно, глава КНР был в плохом смысле «впечатлен» ударом с американских кораблей крылатыми ракетами «Томагавк» по сирийской правительственной авиабазе «Шайрат».

При этом Вашингтон давно уже настаивает на введении более жестких экономических санкций в отношении Пхеньяна, но 90% внешней торговли КНДР приходится на Китай, и Пекин явно не в восторге от этой идеи.

И в Ватикан!

В рамках третьего этапа своего зарубежного турне президент США Дональд Трамп встретился Ватикане с Папой Римским Франциском, а также с президентом и премьер-министром Италии в Риме, сообщает Би-Би-Си.

После Италии президент США направится в Брюссель, чтобы провести переговоры с представителями ЕС и НАТО, затем вернется в Италию на очередной саммит G7.

Позже появилась информация, что Дональд Трамп и премьер-министр Италии Паоло Джентилони провели встречу, в рамках которой обсудили повестку предстоящего саммита и проблемы борьбы с международным терроризмом. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на агентство ANSA.

Мелания и Иванка потрафили папе

Британская Telegraph рассказала, почему супруга и дочь президента США — Меланья Трамп и Иванка Трамп — не стали нарушать дресс-код во время визита в Ватикан и явились на встречу с папой Римским с покрытыми головами.

СМИ отмечает, что и Мелания, и Иванка явились на встречу с Франциском в черных платьях с длинными рукавами и в головных уборах.

При этом многие отметили, что во время визита в Саудовскую Аравию супруга и дочь президента США появлялись на официальных мероприятиях с непокрытыми головами, что не принято в мусульманских странах.

По мнению издания, Мелания и Иванка выказали особое уважение папе Франциску, поскольку понтифик является одним из наиболее громких и последовательных критиков Дональда Трампа, и, вероятно, было решено, как говорится, «не обострять» и постараться провести встречу максимально гладко. Для смягчения ситуации женщины Трампа и согласились нарядиться как можно более традиционно, отмечает издание.

Новой припадок русофобии

Фантазии о якобы вмешательстве России в выборы США озвучил бывший директор ЦРУ Джон О. Бреннан, который в ходе слушаний в конгрессе заявил, что его беспокоит ряд подозрительных контактов, якобы имевших место между российскими чиновниками и людьми, связанными с избирательной кампанией Трампа, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

Бреннан рассказал, что в августе прошлого года он разговаривал по телефону с директором ФСБ Александром Бортниковым, который категорически опроверг причастность Москвы к вмешательству, что не убедило главу ЦРУ.

Напомним, Москва на самом высоком уровне неоднократно опровергала какое-либо вмешательство в президентские выборы в США и в выборные кампании в других странах, а также какую-либо причастность к хакерским атакам. Однако, похоже, это не убедило заокеанских русофобов.

Гигантский оползень и убийца-клоун

Громадный оползень в штате Калифорния, сошедший с побережья в Тихий океан, нанес ущерб шоссе №1 в размере одного миллиарда долларов, сообщает ABC News.

В Денвере, штат Колорадо, по подозрению в убийстве арестован 36-летний Кристиан Ли Гулзоу. На момент совершения преступления предполагаемый убийца был загримирован под клоуна, а на руке у него была перчатка, оборудованная лезвиями. Нападение произошло ночью во вторник, жертвой «клоуна-убийцы» стал 29-летний житель Денвера, сообщает местное издание Denver Post.