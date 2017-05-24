Обнародовано фото предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере

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Лондон, 24 мая. Полиция Великобритании обнародовала фотографии предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере, в результате которого погибли 22 человека. Им оказался 22-летний смертник Салман Рамадан Абеди, который родился и вырос в Манчестере.

Абеди является третьим ребенком в семье ливанских мигрантов, которые перебрались в Великобританию под предлогом спасения от режима Муаммара Каддафи. По словам главы британского МВД Эмбер Радд, незадолго до теракта Абеди посещал Ливию. В правоохранительных органах полагают, что молодой человек имел сообщников.