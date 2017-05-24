Google намерен следить за покупками своих пользователей оффлайн

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Нью-Йорк, 24 мая. Американский IT-гигант Google планирует собирать информацию о покупках пользователей в оффлайн режиме, при этом в компании уверяют, что это не отразится на конфиденциальной информации.

Корпорация Google намерена собирать данные о пользовательских покупках не только в онлайн, но и в оффлайн режиме. По данным CNN, это необходимо, чтобы определить, совершил ли в итоге покупатель сделку, предварительно кликнув по рекламному баннеру в Сети, или нет. Данный информационный сбор возможен благодаря сотрудничеству с крупнейшими финансовыми игроками США, которые выпускают кредитные карты. Согласно заключенному соглашению, в Google будет поступать информация о 70% всех покупок.