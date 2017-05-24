"Запрещенная" на Украине Елена Яковлева шокирована и обижена

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Харьков, 24 мая. Пограничники не пропустили российскую актрису Елену Яковлеву на Украину. Спектакли с ее участием пришлось отменить.

По информации украинских СМИ, Народную артистку РФ не пустили на территорию страны из-за того, что Яковлева ездила в Крым. Ей также запретили въезд на три года.

В интервью Nation News российская актриса заявила, что произошедшее стало для нее полной неожиданностью. Спектакли, запланированные в Харькове и Киеве, сорвались. Кроме того, Яковлева не смогла увидеть своих близких — маму и папу.

Елена Яковлева прибыла в Харьков на поезде «Москва-Харьков». На пограничном контроле выяснилось, что в прошлом году актриса приезжала в Крым и якобы пользовалась пусками пропуска, закрытыми кабмином Украины.

Елена Яковлева получила широкую известность после выхода фильмов «Интердевочка», «Рита», а также сериала «Каменская».