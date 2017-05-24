Путин лично наградил спецназовцев, совершивших подвиг в Алеппо

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Москва, 24 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин наградил двоих военнослужащих, которые два дня сдерживали атаку сирийских боевиков в провинции Алеппо. Об этом рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Глава государства в среду, как и обещал, лично наградил российских спецназовцев, совершивших подвиг в Сирии», — подчеркнул он.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин вручил государственные награды россиянам, которые отметились выдающимися заслугами.