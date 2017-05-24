Власти Украины сохранили свободный доступ к запрещенным российским соцсетям

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Киев, 24 мая. Блокировка российских социальных сетей и сайтов, введенная на территории Украины, не работает в здании правительства страны. Как сообщают украинские СМИ, обслуживающий министров интернет-провайдер позволяет подключаться через Wi-Fi к таким сайтам как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и Mail.Ru.

В то же время украинская полиция обращается ко всем гражданам с призывом сообщать о фактах невыполнения провайдерами блокировки российских сайтов. Ряд депутатов Верховной рады раскритиковали данное решение и обратились в Конституционный суд, чтобы отменить постановление о блокировке.