Новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвешчак» исключены из КХЛ

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Москва, 24 мая. Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение исключить из числа участников КХЛ новокузнецкий «Металлург» и загребский «Медвешчак». Об этом журналистам в среду сообщил глава лиги Дмитрий Чернышенко.

«Количество клубов КХЛ в следующем сезоне сокращено до 27. Два самых слабых клуба должны были покинуть лигу», — отметил спортивный функционер.

Ранее стало известно о том, что сразу два клуба Континентальной хоккейной лиги заинтересованы в приобретении нападающего сборной ФРГ Доминика Кахуна.