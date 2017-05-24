Дамаск: САА готовит для боевиков «котел» около Восточного Каламуна

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Дамаск, 24 мая. Правительственные войска стремятся изолировать боевиков от путей снабжения около горного массива Каламун.

Подразделения Сирийской арабской армии ведут наступательную операцию в провинции Кунейтра для того, чтобы выбить исламистов с занятых позиций и поставить под угрозу террористов, укрепившихся около Каламуна.

В случае успеха несколько группировок боевиков, включая «Армию Ислама» (организация признана террористической в ряде стран), окажутся изолированными от поддержки проамериканской вооруженных оппозиционеров в районе Ат-Танф. «Армия Ислама» располагает бронетехникой и танками, сообщают сирийские источники.