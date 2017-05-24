Сирия: бойцы САА выбили ИГ с территории ракетной базы к югу от Пальмиры

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Хомс, 24 мая. Правительственные войска Сирии вернули контроль над частью ракетных войск к югу от Пальмиры. При поддержке союзных сил военные освободили от террористов ряд поселений недалеко от города Эль-Карьятейн на юго-востоке провинции Хомс.

«Армия продолжает успешно наступать в юго-восточной части провинции Хомс к югу и юго-востоку от Пальмиры», — пояснил собеседник РИА Новости.

Сообщается, что боевики несут большие потери во время отступления, однако в любом случае пытаются проводить контратаки. Сирийские войска с другой стороны Пальмиры плотно приблизились к городу Арак в 30 км к северо-западу от Пальмиры.

Согласно данным ливанского телеканала «Аль-Маядин», сирийская армия зачистила 350 квадратных метров к югу от Пальмиры от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*.

Отметим, что в начале месяца сирийской армии удалось освободить нефтяное хранилище и десять населенных пунктов в восточной провинции Хомс.

* Организация запрещена на территории РФ.