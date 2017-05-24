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Новороссия
Донецк подвергся массированному обстрелу, ранены три человека

Донецк подвергся массированному обстрелу, ранены три человека

17:33  24 Мая 2017
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Донецк подвергся массированному обстрелу, ранены три человека

Донецк,24 мая. Трое мирных жителей Донецка получили осколочные ранения в результате артиллерийского удара ВСУ по жилым кварталам  Петровского района столицы ДНР. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ДНР.

По данным ведомства, сегодня в полдень украинские силовики нанесли минометный удар по окраинам Донецка. За несколько часов ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка 19 мин калибра 82 мм, 10 снарядов из вооружения БМП и 58 выстрелов из гранатомета.

В результате обстрела ранения получили трое мирных жителей Донецка. Пострадавшие доставлены в одну из больниц Донецка, где в настоящее время им оказывается медицинская помощь.

#днр #всу #донбасс #донецк
Алексей Громов
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