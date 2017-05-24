Хомс: боевики ИГ оставили в квартале Аль-Ваер заминированный грузовик

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Хомс, 24 мая. Военные инженеры сирийской армии обнаружили в районе Аль-Ваер заполненный взрывчаткой грузовик.

Сирийское информационное агентство «САНА» сообщает, что заминированный боевиками террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в России) грузовик уже обезврежен силами саперной команды Сирийской арабской армии.

Военные инженеры обнаружили в квартале мастерские по производству самодельных мин и большое количество взрывчатки, а также несколько укрытий, которые игиловцы использовали в качестве тюрем для заложников.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что в Хомсе была создана зона деэскалации.

* Организация запрещена на территории РФ.