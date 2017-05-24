Мигрантка из Таджикистана в Петербурге продала землякам сына за 11 тысяч рублей

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Санкт-Петербург, 24 мая. В северной столице задержана пара мигрантов, выкупивших у гражданки Таджикистана младенца за 11,5 тысяч рублей – бездетная пара хотела наследника.

Полиция задержала в Петербурге бездетных супругов — выходцев из Таджикистана, которые выкупили у своей соотечественницы новорожденного ребенка. По версии следствия, биологической матерью мальчика также была мигрантка. Земляки договорились о сделке за 11,500 рублей. Родившегося в октябре 2016 года малыша оформили по паспорту заказчицы.

После передачи документов на ребенка будущим родителям, мать получила свои деньги. Правоохранительные органы северной столицы возбудили уголовное дело по статье о торговле людьми, пишет «Комсомольская правда – в Петербурге».