Москвичам приготовили сюрприз в честь Дня славянской письменности

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Москва, 24 мая. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в среду поздравил всех жителей и гостей столицы с Днем славянской письменности и культуры.

«Сегодня мы отмечаем День славянской письменности и культуры, чтим святых Кирилла и Мефодия — создателей славянского алфавита», — пишет он в Facebook.

Шапошников отметил, что по случаю праздника городские власти организовали проведение более 200 праздничных мероприятий. Главной праздничной площадкой станет Красная площадь, где состоится концерт «Я, ты, он, она – вместе целая страна», пишет «Вечерняя Москва».