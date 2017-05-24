Названы самые эвакуируемые машины Москвы в 2017 году
Москва, 24 мая. Администратор столичного парковочного пространства нашел две машины, которые пришлось эвакуировать по семь раз с начала 2017 года.
В пресс-службе АМПП сообщили, что «сомнительными» лидерами стали две модели Hyundai. Машины эвакуировали с Комсомольской площади, Украинского бульвара, Театрального проезда, Зеленого проспекта, Митинской улицы.
Выяснилось, что еще две машины увозили по шесть раз, десять эвакуировали пять раз, еще 37 иномарок — по четыре раза. В пресс-службе напомнили, что стоянка на пешеходных переходах, тоннелях и на трамвайных путях запрещена.
Стоимость эвакуации варьируется от 3 до 29 тысяч рублей за автомобиль. Водителю также потребуется выплатить штраф за нарушение правил дорожного движения.
С 1 мая в Москве эвакуируют авто без номеров и с вызывающими сомнения знаками, которые стоят в радиусе 400 метров от метрополитена.