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Клуб «Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

Клуб «Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

17:21  24 Мая 2017
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Клуб «Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

Лондон, 24 мая. Лондонский футбольный клуб «Челси» отказался от проведения чемпионского парада в столице Соединенного Королевства. Об этом проинформировали официальные представители команды.

Данное решение было принято в связи с терактом в Манчестере.

«В свете этих трагических событий мы считаем неуместным устраивать парад победы в Лондоне… Мы уверены в том, что наши фанаты поймут это решение», — отметили в ФК.

Ранее стало известно том, что правоохранительные органы Великобритании задержали трех человек, подозреваемых в причастности к инциденту в Манчестере.

#манчестер #челси
Алексей Громов
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