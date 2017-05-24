Клуб «Челси» отменил чемпионский парад из-за теракта в Манчестере

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Лондон, 24 мая. Лондонский футбольный клуб «Челси» отказался от проведения чемпионского парада в столице Соединенного Королевства. Об этом проинформировали официальные представители команды.

Данное решение было принято в связи с терактом в Манчестере.

«В свете этих трагических событий мы считаем неуместным устраивать парад победы в Лондоне… Мы уверены в том, что наши фанаты поймут это решение», — отметили в ФК.

Ранее стало известно том, что правоохранительные органы Великобритании задержали трех человек, подозреваемых в причастности к инциденту в Манчестере.