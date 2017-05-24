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Происшествия
Почти 80 домов сгорели в Красноярском крае

Почти 80 домов сгорели в Красноярском крае

16:59  24 Мая 2017
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Почти 80 домов сгорели в Красноярском крае

Красноярск, 24 мая. Десятки домов сгорели в результате сильных пожаров, которые полыхают в Канске и Лесосибирске (Красноярский край). Об этом в среду заявил глава регионального правительства Виктор Томенко.

По его словам, в Канске сгорело 36 домов, один человек погиб. В Лесосибирске сгорело 40 домов. Сильный ветер мешает использовать авиацию, однако спасатели возлагают надежду на дожди, которые ожидаются в регионе этой ночью. Согласно предварительным данным, причиной возгорание стало сжигание травы и мусора.

#томенко
Геннадий Плющев
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