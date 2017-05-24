Ирак: боевики ИГ отрубали руки жителям Мосула

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Анкара, 24 мая. Боевики ИГ* производили публичную экзекуцию — отрубали руки жителям Мосула по обвинению в краже, а также издевались над мирными иракцами другими способами, передает Anadolu.

Жертвами террористов ИГ (группировка «Исламское государство»* запрещена в РФ) стали жители Мосула — Азад и Мухаммед Хасан, их обвинили в краже и публично отрубили по локоть правые руки. Семья Хасан, в которой было девять детей, сильно пострадала от действий террористов — старшего из сыновей, полицейского, боевики ИГ убили сразу после захвата города.

Затем двух братьев обвинили в краже и лишили правой руки. Отец семьи Хасан пытался бежать от террористов и был ранен, оставшаяся часть семьи перебралась в район Хамданийе в Ираке, поскольку дом их был полностью разрушен в результате атаки самолетов коалиции во главе с США.

* Организация запрещена на территории РФ.