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Угроза с глубин: почему ВМС США боятся российских и китайских подлодок

Угроза с глубин: почему ВМС США боятся российских и китайских подлодок

17:12  24 Мая 2017
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Угроза с глубин: почему ВМС США боятся российских и китайских подлодок

По сей день подводные лодки противников остаются наиболее серьезной угрозой для авианосцев ВМС и флота США в целом. Однако американские военные продолжают работать над усовершенствованием возможностей своей противолодочной обороны, в то время как возрождается российский подводный флот, а также появляется и набирает мощь китайский.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Why the U.S. Navy Fears Russian and Chinese Submarines» (Почему ВМС США боятся российских и китайских подлодок), опубликованную на информационном портале The National Interest. Автор статьи: Дейв Маджумдар (Dave Majumdar).

И хотя чаще всего львиная доля внимания уделяется противокорабельным крылатым и баллистическим ракетам, подводные лодки, вооруженные российскими самонаводящимися 533-мм и 650-мм торпедами, представляют собой единственную потенциальную угрозу для авианосцев США. «Торпеда, должным образом размещенная под правой частью киля, — это одна из немногих вещей, которая действительно способна потопить авианосец», — заявил капитан в отставке ВМС США и директор программы по стратегиям и оценке обороны Центра новых подходов к обеспечению американской безопасности Джерри Хендрикс.

Верховное руководство ВМС США подтверждает, что подводные лодки остаются самой серьезной угрозой как для авианосцев, так и для надводного флота США. «Это давно известно, — сообщил в своем интервью адмирал Джон Ричардсон, руководитель военно-морскими операциями. — Подводная лодка является крайне асимметричным оружием. В силу своей способности продолжать оставаться в тени... Оно устойчиво ко многим системам обнаружения, что обычно является первым шагом в любом военном противостоянии — вам всегда необходимо сперва обнаружить оружие противника».

Угроза с глубин: почему ВМС США боятся российских и китайских подлодок

Ричардсон заявил, что американские ВМС больше сконцентрированы на противолодочной обороне в сочетании с воздушными, морскими и подводными силами. Одним из способов обеспечения безопасности надводного флота ВМС США является гарантированное господство их торпедных подводных лодок.

«Мы много работаем ради достижения этой цели, — сказал Ричардсон, который провел большую часть морской службы на борту атомных подводных лодок. — Ради наших же собственных подводных лодок мы хотим убедиться, что они могут попасть в важные локации и оставаться там, причем оставаться настолько незаметными, чтобы как можно дольше сохранять это подводное превосходство».

Однако все чаще со времен распада Советского Союза в 1991 году подводный военно-морской флот США сталкивается с сильными соперниками.

«Мы имеем много конкурентов в подводном пространстве, — заявил Ричардсон. — Мы не можем позволить себе спокойно почивать на лаврах даже в течение одной минуты, поскольку за это время разрыв между нами и нашим противником может быть восполнен, и силы сравняются. Мы постоянно должны продолжать развивать наши собственные противолодочные системы. Это задача чрезвычайной важности».

В настоящее время флот ВМС США имеет около 52 ударных атомных подлодок при установленном требовании в 48. Однако даже с 52 лодками ВМС США изо всех сил пытаются соответствовать требованиям боевых командиров в северной части Атлантического и Тихого океана, в то время как российский и китайский флот наращивают мощь. Однако проблема состоит в том, что к 2029 году количество атомных подлодок сократится до 41.

Угроза с глубин: почему ВМС США боятся российских и китайских подлодок

В то время как угроза со стороны российского и китайского флотов реальна, это все же не является кризисом как таковым. «Это не представляет собой неразрешимую проблему, — заявил Ричардсон. — Однако нам следует быть осторожными с такими высказываниями. Россия всегда строила очень сложные подводные лодки. Это очень изобретательный народ, и их технические возможности растут. Поэтому я всегда говорю своей команде, что всегда рано списывать кого бы то ни было со счетов. С точки зрения сложности вооружения, тон задает именно Россия».

Китай представляет угрозу лишь в плане огромного количества подводных лодок, которыми располагает. «С точки зрения масштабности, китайский флот имеет в своем распоряжении большое количество подводных лодок, — заявил Ричардсон. — Некоторые из них действительно трудно обнаружить сразу из-за их тихого хода — в основном это дизельные подлодки с воздухонезависимым двигателем. Они изначально бесшумные. Чтобы достигнуть такого, потребуется значительное время, и тогда количество перерастет в качество».

Учитывая существующую угрозу, Военно-морской флот США пересматривает требование в 48 подлодок, поскольку оно было установлено еще до возрождения российского и становления китайского флота. Таким образом, учитывая все эти факторы, подобное количественное требование является, по всей видимости, слишком низким. «Мы должны убедиться в соответствии такого количества решению поставленных задач, а затем понять, что мы способны сделать для снижения потенциального риска», — заявил Ричардсон.

Неясным остается то, как именно ВМС США собираются снизить упомянутые риски.

«Мы намереваемся провести оценку структуры вооруженных сил, чтобы решить некоторые из этих вопросов», — сказал Ричардсон. ВМС пытаются нащупать баланс между необходимым числом подводных лодок и имеющимися в распоряжении ресурсами. «Даже неограниченные ресурсы не означают, что вы можете позволить себе построить неограниченное число подводных лодок, кораблей и авианосцев. Существует определенное количество, необходимое для того, чтобы исключить возможные риски», — сказал Ричардсон.

Даже если ВМС США установят требование по количеству атомных подлодок на более высоком уровне, не совсем понятно, как будет решаться проблема с нехваткой средств. Адмирал Джон Ричардсон заявил, что, вероятно, военно-морские силы рассмотрят вопрос о возможном продлении срока службы некоторых подводных лодок типа «Лос-Анджелес», а также строительстве дополнительных подлодок типа «Вирджиния», начиная с финансового 2021 года, что позволит оставить производство на уровне две подлодки в год. «Мы ухищряемся как можем», — сказал Ричардсон.

В конечном счете, Военно-морской флот США будет вынужден увеличить число производимых подводных лодок, если он хочет компенсировать их дефицит. Однако это также будет означать, что конгрессу придется увеличить выделяемый на судостроение бюджет.

Алексей Громов
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