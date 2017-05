Угроза с глубин: почему ВМС США боятся российских и китайских подлодок

В Избранное

По сей день подводные лодки противников остаются наиболее серьезной угрозой для авианосцев ВМС и флота США в целом. Однако американские военные продолжают работать над усовершенствованием возможностей своей противолодочной обороны, в то время как возрождается российский подводный флот, а также появляется и набирает мощь китайский.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Why the U.S. Navy Fears Russian and Chinese Submarines» (Почему ВМС США боятся российских и китайских подлодок), опубликованную на информационном портале The National Interest. Автор статьи: Дейв Маджумдар (Dave Majumdar).

И хотя чаще всего львиная доля внимания уделяется противокорабельным крылатым и баллистическим ракетам, подводные лодки, вооруженные российскими самонаводящимися 533-мм и 650-мм торпедами, представляют собой единственную потенциальную угрозу для авианосцев США. «Торпеда, должным образом размещенная под правой частью киля, — это одна из немногих вещей, которая действительно способна потопить авианосец», — заявил капитан в отставке ВМС США и директор программы по стратегиям и оценке обороны Центра новых подходов к обеспечению американской безопасности Джерри Хендрикс.

Верховное руководство ВМС США подтверждает, что подводные лодки остаются самой серьезной угрозой как для авианосцев, так и для надводного флота США. «Это давно известно, — сообщил в своем интервью адмирал Джон Ричардсон, руководитель военно-морскими операциями. — Подводная лодка является крайне асимметричным оружием. В силу своей способности продолжать оставаться в тени... Оно устойчиво ко многим системам обнаружения, что обычно является первым шагом в любом военном противостоянии — вам всегда необходимо сперва обнаружить оружие противника».

Ричардсон заявил, что американские ВМС больше сконцентрированы на противолодочной обороне в сочетании с воздушными, морскими и подводными силами. Одним из способов обеспечения безопасности надводного флота ВМС США является гарантированное господство их торпедных подводных лодок.

«Мы много работаем ради достижения этой цели, — сказал Ричардсон, который провел большую часть морской службы на борту атомных подводных лодок. — Ради наших же собственных подводных лодок мы хотим убедиться, что они могут попасть в важные локации и оставаться там, причем оставаться настолько незаметными, чтобы как можно дольше сохранять это подводное превосходство».

Однако все чаще со времен распада Советского Союза в 1991 году подводный военно-морской флот США сталкивается с сильными соперниками.

«Мы имеем много конкурентов в подводном пространстве, — заявил Ричардсон. — Мы не можем позволить себе спокойно почивать на лаврах даже в течение одной минуты, поскольку за это время разрыв между нами и нашим противником может быть восполнен, и силы сравняются. Мы постоянно должны продолжать развивать наши собственные противолодочные системы. Это задача чрезвычайной важности».

В настоящее время флот ВМС США имеет около 52 ударных атомных подлодок при установленном требовании в 48. Однако даже с 52 лодками ВМС США изо всех сил пытаются соответствовать требованиям боевых командиров в северной части Атлантического и Тихого океана, в то время как российский и китайский флот наращивают мощь. Однако проблема состоит в том, что к 2029 году количество атомных подлодок сократится до 41.

В то время как угроза со стороны российского и китайского флотов реальна, это все же не является кризисом как таковым. «Это не представляет собой неразрешимую проблему, — заявил Ричардсон. — Однако нам следует быть осторожными с такими высказываниями. Россия всегда строила очень сложные подводные лодки. Это очень изобретательный народ, и их технические возможности растут. Поэтому я всегда говорю своей команде, что всегда рано списывать кого бы то ни было со счетов. С точки зрения сложности вооружения, тон задает именно Россия».

Китай представляет угрозу лишь в плане огромного количества подводных лодок, которыми располагает. «С точки зрения масштабности, китайский флот имеет в своем распоряжении большое количество подводных лодок, — заявил Ричардсон. — Некоторые из них действительно трудно обнаружить сразу из-за их тихого хода — в основном это дизельные подлодки с воздухонезависимым двигателем. Они изначально бесшумные. Чтобы достигнуть такого, потребуется значительное время, и тогда количество перерастет в качество».

Учитывая существующую угрозу, Военно-морской флот США пересматривает требование в 48 подлодок, поскольку оно было установлено еще до возрождения российского и становления китайского флота. Таким образом, учитывая все эти факторы, подобное количественное требование является, по всей видимости, слишком низким. «Мы должны убедиться в соответствии такого количества решению поставленных задач, а затем понять, что мы способны сделать для снижения потенциального риска», — заявил Ричардсон.

Неясным остается то, как именно ВМС США собираются снизить упомянутые риски.

«Мы намереваемся провести оценку структуры вооруженных сил, чтобы решить некоторые из этих вопросов», — сказал Ричардсон. ВМС пытаются нащупать баланс между необходимым числом подводных лодок и имеющимися в распоряжении ресурсами. «Даже неограниченные ресурсы не означают, что вы можете позволить себе построить неограниченное число подводных лодок, кораблей и авианосцев. Существует определенное количество, необходимое для того, чтобы исключить возможные риски», — сказал Ричардсон.

Даже если ВМС США установят требование по количеству атомных подлодок на более высоком уровне, не совсем понятно, как будет решаться проблема с нехваткой средств. Адмирал Джон Ричардсон заявил, что, вероятно, военно-морские силы рассмотрят вопрос о возможном продлении срока службы некоторых подводных лодок типа «Лос-Анджелес», а также строительстве дополнительных подлодок типа «Вирджиния», начиная с финансового 2021 года, что позволит оставить производство на уровне две подлодки в год. «Мы ухищряемся как можем», — сказал Ричардсон.

В конечном счете, Военно-морской флот США будет вынужден увеличить число производимых подводных лодок, если он хочет компенсировать их дефицит. Однако это также будет означать, что конгрессу придется увеличить выделяемый на судостроение бюджет.