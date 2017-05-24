Матвиенко: США будут экономить на Украине

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Москва, 24 мая. США перестанут поддерживать другие страны грантами на военные расходы, чтобы соблюсти собственные интересы. Такое мнение выразила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя решение Вашингтона заменить безвозмездные гранты союзникам на кредиты для приобретения американской военной техники.

«Прежде всего в этом решении обозначен курс новой администрации на изменение подходов по военной поддержке. За этим просматривается определенная тенденция: главное — экономить средства, соблюдать национальные интересы», — отметила она.

По словам Матвиенко, таким образом снизится нагрузка на бюджет США.

«Очевидно изменение концептуальных подходов: не просто поддерживать за счет налогоплательщиков Соединенных Штатов эти государства, а выдавать кредиты. Думаю, объем выделяемых средств будет существенно уменьшен. Что из этого получится, мы посмотрим», — резюмировала российский политик.

По сообщениям СМИ, в следующем проекте бюджета США часть грантов для союзников Штатов будет заменена на кредиты. Изменения коснутся таких стран, как Пакистан, Тунис, Ливан, Украина, Колумбия, Филиппины и Вьетнам. Ранее каждый год Соединенные Штаты выделяли на безвозмездные гранты около шести миллиардов долларов.