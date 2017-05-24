Тартус и «Хмеймим» получают припасы из России «Сирийским экспрессом»

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Тартус, 24 мая. Поставки припасов для российских баз в Тартусе и Хмеймиме осуществляются судами вспомогательного флота и боевыми кораблями ВМФ РФ.

Зарубежные СМИ назвали операцию ВМФ РФ по снабжению группировки российских ВС припасами «Сирийским экспрессом», пишет «Интерфакс». Большие десантные корабли и суда вспомогательного флота регулярно доставляют в Тартус грузы для пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ и авиационной базы «Хмеймим». Также Военно-морской флот осуществляет перевозку гуманитарных грузов для жителей Сирийской арабской республики.

Сообщается, что накануне большой десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Куников» прошел Босфор и движется к порту Тартус. Ранее в Средиземноморье вышел еще один БДК «Николай Фильченков».