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Новости Сирии
Тартус и «Хмеймим» получают припасы из России «Сирийским экспрессом»

Тартус и «Хмеймим» получают припасы из России «Сирийским экспрессом»

17:06  24 Мая 2017
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Тартус и «Хмеймим» получают припасы из России «Сирийским экспрессом»

Тартус, 24 мая. Поставки припасов для российских баз в Тартусе и Хмеймиме осуществляются судами вспомогательного флота и боевыми кораблями ВМФ РФ.

Зарубежные СМИ назвали операцию ВМФ РФ по снабжению группировки российских ВС припасами «Сирийским экспрессом», пишет «Интерфакс». Большие десантные корабли и суда вспомогательного флота регулярно доставляют в Тартус грузы для пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ и авиационной базы «Хмеймим». Также Военно-морской флот осуществляет перевозку гуманитарных грузов для жителей Сирийской арабской республики.

Тартус и «Хмеймим» получают припасы из России «Сирийским экспрессом»

Сообщается, что накануне большой десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Куников» прошел Босфор и движется к порту Тартус. Ранее в Средиземноморье вышел еще один БДК «Николай Фильченков».

Алексей Громов
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