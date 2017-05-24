Ветераны МВД блокировали улицу Грушевского в Киеве: Сволочи к власти пришли!

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Киев, 24 мая. Дом правительства и улица Грушевского оказались блокированы протестующими пенсионерами МВД, требующими пенсий, льгот и социальной справедливости, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Всего собралось около 700 человек, некоторые даже принесли покрышки, но не осмелились их поджечь.

Ветераны силовых структур рассказали корреспонденту ФАН, что при найме на работу им обещали пожизненные льготы, поскольку милиции было запрещено заниматься бизнесом. Но сейчас эти льготы отобрали, а пенсии в среднем составляют 2200-2500 гривен (4500-5000 рублей), и это за 30-40 лет стажа.

«Все, что нам государство обещало, оно не выполняет. Хотя законы они быстро принимают, особенно когда президенту надо. А когда народу надо – хрен вам», - эмоционально заявил корреспонденту ФАН Василий, бывший начальник управления розыска Полтавской области.

Василий и его сослуживцы также протестовали против реформы полиции, возмущаясь тем обстоятельством, что главой МВД Украины стал преступник. Напомним, в 2012 году Арсен Аваков преследовался в уголовном порядке за передачу в частную собственность 55 гектаров государственных земель стоимостью свыше 5,5 млн гривен.

«Мы презираем Авакова, но нас не спрашивают. Аваков – позор Украины! В правительстве Украины сейчас правят временщики и барыги, им нужен именно такой министр МВД, именно барыга», - с горечью говорили люди, отдавшие защите правопорядка десятки лет.

Нынешняя реформа полиции, по словам ветеранов, насмешка над людьми, и показуха для всего мира.

«Вот ездят сейчас три месяца на машинах эти новые полицейские-стажеры. Они ничего не знают, ничего не умеют вообще. Стоят на заправках или парковках – где им удобнее, а не там, где нужно людям. Раньше милиция по дворам ходила пешочком, работала с контингентом, профилактикой занималась. Сейчас ничего этого нет, раскрываемость тяжких всего 13% и то, это результат работы самих потерпевших, кого сами люди нашли и в полицию сдали», - пояснил ФАН бывший начальник управления розыска Полтавской области.

Примечательно, что на митинге не было ни одного местного журналиста. Причина была озвучена ранее советником министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Зоряном Шкиряком. Он публично заявил журналистам, что украинской прессе не следует освещать протесты силовиков. Подобные рекомендации украинские журналисты выполняют беспрекословно.

При этом очень многие ветераны откровенно боялись разговаривать с корреспондентом ФАН под камеру.

«Власть гнилая. Мне лично за себя не страшно, но они ведь за детей возьмутся, потому что у них берегов нет. Сволочи к власти пришли, понимаешь?», - объяснил свою позицию ФАН один из ветеранов полиции Украины, прибывший в Киев из провинции.