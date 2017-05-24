Эксперты раскрыли реальную стоимость нового iPhone 8

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Нью-Йорк, 24 мая. Аналитик UBS Стивен Милунович рассказал о возможной стоимости нового iPhone 8, который представят осенью 2017 года. По его словам, цена будущего смартфона составит 870 долларов. Самая дорогая модель с 256 Гб памяти будет стоить не меньше 1000 долларов. По словам Милуновича, 1000 долларов — это важный психологический барьер для покупателей, которые не хотят отдавать за смартфон слишком много денег.

Отметим, что сейчас самая дорогая модель iPhone 7 Plus стоит 969 долларов, базовая модель «седьмого» смартфона от компании Apple обойдется в 649 долларов. Эксперт уверен, что на новый iPhone 8 придется 45% продаж смартфонов яблочной корпорации, средняя цена гаджета будет варьироваться от 700 до 800 долларов.

По словам аналитика Goldman Sachs Симоны Янковски, самый дорогой iPhone 8 все-таки не превысит отметку в 1000 долларов. Он будет стоить ровно 999 долларов, уверена она.