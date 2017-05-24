Шойгу высмеял советские танки Украины на танковом биатлоне НАТО

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Москва, 24 мая. Украинские силовики выступали на соревнованиях НАТО на снятых с производства танках Т-64. Об этом рассказал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Речь идет о соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, в рамках которых ВСУ использовали модифицированные танки Т-64БВ.

«Немножко удивительно, что они соревнуются с танками, которые прекратили выпускать, — мы, во всяком случае, — во времена СССР и от нашего оружейного комплекса выступала там Украина с танками Т-64», — отметил российский политик.

Ранее стало известно о том, что Украина передала Ираку неисправные бронетранспортеры БТР-4.