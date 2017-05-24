Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Шойгу высмеял советские танки Украины на танковом биатлоне НАТО

Шойгу высмеял советские танки Украины на танковом биатлоне НАТО

21:29  24 Мая 2017
142

Шойгу: Украинские военные выступали на соревнованиях НАТО на устаревших танках

Москва, 24 мая. Украинские силовики выступали на соревнованиях НАТО на снятых с производства танках Т-64. Об этом рассказал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Речь идет о соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, в рамках которых ВСУ использовали модифицированные танки Т-64БВ.

«Немножко удивительно, что они соревнуются с танками, которые прекратили выпускать, — мы, во всяком случае, — во времена СССР и от нашего оружейного комплекса выступала там Украина с танками Т-64», — отметил российский политик.

Шойгу: Украинские военные выступали на соревнованиях НАТО на устаревших танках

Ранее стало известно о том, что Украина передала Ираку неисправные бронетранспортеры БТР-4.

#украина #нато #шойгу #рф
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть