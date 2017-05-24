ЛНР: взвод ВСУ расположился в здании роддома под Луганском

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Луганск, 24 мая. Украинские силовики используют здание роддома в Станице Луганской в качестве казармы. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, подразделение вооруженных сил Украины заняло территорию центральной больницы в населенном пункте Станица Луганская. При этом в здании роддома расположился взвод ВСУ.

«Во дворе больницы размещена военная техника: два танка, БМП и два автомобиля «КамАз». Нами установлено, что огонь по позициям Народной милиции ЛНР открывается именно с территории больницы», — подчеркнул Марочко.

Он также добавил, что накануне разведка ЛНР зафиксировала в этом районе прибытие группы наемников арабского происхождения.