ЛНР: взвод ВСУ расположился в здании роддома под Луганском
Луганск, 24 мая. Украинские силовики используют здание роддома в Станице Луганской в качестве казармы. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
По его словам, подразделение вооруженных сил Украины заняло территорию центральной больницы в населенном пункте Станица Луганская. При этом в здании роддома расположился взвод ВСУ.
«Во дворе больницы размещена военная техника: два танка, БМП и два автомобиля «КамАз». Нами установлено, что огонь по позициям Народной милиции ЛНР открывается именно с территории больницы», — подчеркнул Марочко.
Он также добавил, что накануне разведка ЛНР зафиксировала в этом районе прибытие группы наемников арабского происхождения.