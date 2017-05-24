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Общество
Напавший 26 марта на полицейского москвич получил 1,5 года колонии

Напавший 26 марта на полицейского москвич получил 1,5 года колонии

16:34  24 Мая 2017
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Напавший 26 марта на полицейского москвич получил 1,5 года колонии

Москва, 24 мая. Тверской суд Москвы в среду признал виновным участника несанкционированной акции 26 марта Александра Шпакова в нападении на представителя власти и приговорил его к 1,5 годам колонии общего режима.

Сам подсудимый свою вину полностью признал и принес извинения полицейскому. Страж правопорядка, который присутствовал в зале, принял извинения и попросил суд не отправлять Шпакова в колонию, однако судья решил иначе. Прокуратура же требовала два года колонии.

Отметим, что Шпаков стал вторым фигурантом «дела 26 марта». Первым был приговорен Юрий Кулий, который получил 8 месяцев колонии-поселения.

Геннадий Плющев
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