Переговоры Трампа могут стать открытыми для СМИ

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Вашингтон, 24 мая. Конгресс США намерен законодательно обязать президента Дональда Трампа пускать журналистов на переговоры.

Проект резолюции о создании пула журналистов для освещения деятельности президента США в парламент внесла Демократическая партия «в качестве меры предосторожности». Инициатива поступила после встречи Трампа с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, которую конгрессмены сочли «непрозрачной».

Авторы законопроекта считают, что Дональд Трамп нарушает права американских граждан и препятствует освещению переговоров на высшем уровне. Специальный пул СМИ должен сопровождать президента на всех деловых встречах, пишет RT.

Ранее агентство URA.ru сообщило, что рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня.