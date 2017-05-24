Лимонов о Серебренникове: Прикрываться слабеньким талантом от обвинений в краже — жалко и ничтожно

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Москва, 24 мая. Публицист Эдуард Лимонов прокомментировал открытое письмо в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, зачитанное Чулпан Хаматовой накануне, отметив, что «даже гений может украсть».

Деятели искусства выступили в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, в доме которого накануне прошли обыски по делу о хищениях. По словам публициста Эдуарда Лимонова, «творческую интеллигенцию хлебом не корми, дай кого-нибудь позащищать». Однако речь идет о хищении 200 миллионов рублей бюджетных средств и нельзя закрывать на это глаза и называть «капризом гения», отмечает Лимонов в своем ЖЖ.

«Творческая интеллигенция» на самом деле честно думает, что если оригинальный «творческий интеллигент» присвоил деньги, — то это пустяк, баловство творческой натуры, так сказать «каприз гения», — написал публицист. При этом он заявил, что не видит гениев среди современников, а все, кто «присвоил, проел или детям дал, или на девку истратил», должны отвечать перед законом и не прикрываться «слабеньким талантом». Лимонов также заметил, что даже гений может украсть, что уж говорить об обычных людях.

По данным СК РФ накануне прошли обыски в доме Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре», они связаны с возбуждением уголовного дела о хищении 200 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие искусства.