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Происшествия
Спасатели эвакуируют жителей Минвод из-за сильнейших ливней

Спасатели эвакуируют жителей Минвод из-за сильнейших ливней

17:51  24 Мая 2017
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Спасатели эвакуируют жителей Минвод из-за сильнейших ливней

Минеральные Воды, 24 мая. Спасатели эвакуировали более 700 человек, проживающих в Минеральных Водах, из-за сильных дождей.

По данным МЧС РФ, в селе Левокумка водой затопило 16 улиц, еще шесть превратились в каналы в поселке Первомайский. От ливней пострадали, в основном, дворовые участки, но не исключается, что уровень воды может подняться и затопить дома.

Эвакуированных жителей определили в пункты размещения, а часть людей решила остаться у родственников. Согласно прогнозам синоптиков, ливень закончится только к вечеру среды, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Напомним, в населенном пункте Викулово Тюменской области от наводнения пострадали 33 дома. Все подтопленные здания охраняют от мародеров полицейские и сотрудники МЧС. Оценивать ущерб и определять пригодность домов для дальнейшего проживания будет специально созданная комиссия, сообщает Ura.ru.

#минводы
Катерина Михайлиди
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