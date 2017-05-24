Оруэллу и не снилось: украинцам запретят говорить в быту по-русски и получать почту из России

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Представители сразу нескольких украинских националистических организаций выступили с очередной «инициативой», якобы призванной защитить Украину от «вражеского влияния РФ». Согласно документу, представленному на рассмотрение Верховной рады и кабинета министров, украинцев будут штрафовать за русскую речь не только в общественных местах, но и в быту (!). Кроме того, планируется ввести полное табу на получение из Российской Федерации посылок, бандеролей, газет, журналов, и даже писем и телеграмм. Авторы идеи — активисты «Правого сектора»*, «Тризуба Степана Бандеры» и «Молодых национал-патриотов» (запрещены в РФ), уверены, что именно эти меры, после запрета российских платежных систем и интернет-ресурсов, станут для сограждан «вакциной от московской инфекции». Упомянутая идея понравилась радикально настроенным местным политикам и депутатам, в то время как оппозиционеры и правозащитники говорят о том, что антироссийская истерия в стране достигла своего пика. В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

По сути, предложенные националистами запреты новыми назвать нельзя. Активисты полувоенизированных формирований практически на глазах у правоохранителей угрожают физической расправой русскоговорящим гражданам, останавливают «для проверки» автомобили с российскими номерами и даже проверяют паспорта и личные вещи пассажиров поездов дальнего следования на украинско-российской границе. А накануне группа «патриотов», скандируя нацистские лозунги, ворвалась в арабское кафе в центре Киева и потребовала от администратора принести извинения за обслуживание клиентов на русском, а от владельцев заведения — убраться вон из Украины.

Однако всего этого радикалам показалось мало. В предложенных властям нововведениях «защитники украинской культуры» планируют активно поощрять доносы на украинцев, слушающих российскую музыку, читающих российскую прессу и даже общающихся с друзьями и коллегами по-русски. «Никакие это не доносы, — сказал на возражение корреспондента ФАН активист-общественник, бывший участник АТО Роман Грись. — Это, скорее, сигналы от патриотично настроенных граждан о том, что среди нас могут оказаться москальские шпионы». Если новые запреты получат «добро» на государственном уровне, в стране будет создана специальная «структура быстрого реагирования» на такие «сигналы». Каким образом она будет осуществлять свою деятельность, остается только догадываться.

Сгладить острые углы в данном контексте попытался директор Института национальной памяти Владимир Вятрович. Правда, это у него плохо получилось. Человек, инициировавший запрет на употребление термина «Великая Отечественная война» и отмену большинства праздников советской эпохи, а также отказавшийся признавать нацистской символику «СС Галичины», сказал, что не видит ничего противозаконного в том, что русскоговорящих украинцев будут «перевоспитывать». «Все, что отдаляет нас от России, идет на пользу Украине, — подчеркнул он. — Связь между нашими странами, как то экономика, культура, история традиции и даже родственные отношения, могут быть использованы против нас». Вятрович добавил, что, в принципе «отдельные группы лиц» могут говорить по-русски и получать посылки, но все это должно осуществляться «под определенным надзором». Дескать, чтобы не плодить сепаратизм.

«Тем не менее, плодится маразм, — сказал в комментарии ФАН европейский наблюдатель Джемма Дельгадо. — На Украине запрещено практически все, что связано с Россией. Люди боятся открыто выражать свое несогласие с действиями кучки нацистов, которые добиваются установления полного контроля над мыслями и действиями украинцев». Подобная ситуация не могла прийти в голову даже Джорджу Оруэллу (автор романа-антиутопии «1984» и антиутопической притчи «Скотный двор», — Прим. ФАН).

Интересно, как отреагирует на перлюстрацию (вскрытие корреспонденции частных лиц) руководство ЕС, куда Киев так активно стремится? Вопрос остается риторическим на фоне заявления одного из лидеров украинских национал-патриотов Михаила Ковальчука. «Нам все равно, что будут думать о нас. Уже скоро ни одна весточка из России границу Украины не пересечет», — сказал он.

«Это невозможно, — отметил в комментарии корреспонденту ФАН руководитель отделения одной из международных служб доставки Глеб Милюта. — Мы передавали и будем передавать из России на Украину и письма, и посылки, и даже крупнотоннажные контейнеры. Если понадобится, наши сотрудники будут сопровождать передачи непосредственно до дома адресата».

Как бы там ни было, в ряде пограничных с РФ пунктах украинские «патриоты» создают новые палаточные лагеря. В том, что свои планы радикалы рано или поздно реализуют — с разрешения властей или без такового — нет никаких сомнений.

* Организация запрещена на территории РФ.