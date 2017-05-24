Гройсмана высмеяли за заявление о мировой моде на украинский язык

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Киев, 24 мая. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о растущей популярности украинского языка в мире в своем поздравлении с Днем славянской письменности и культуры. Однако пользователи соцсетей не восприняли всерьез его слова и напомнили главе украинского кабмина о его корнях.

По словам Гройсмана, без украинского языка он не может представить «взаимообогащения славянских культур». Народ Украины, считает он, сделал «интеллектуальный подвиг», дав толчок развитию своей культуры, несмотря на «столетия притеснений во времена российской колонизации».

«Сегодня украинский язык и культура снова становятся модными, влиятельными, востребованными в мире», — заявил Гройсман.

Пользователи соцсетей высмеяли заявление украинского премьера, пишет «Ридус». «Если власти устанавливают насильно квоту на ТВ на передачи на украинском языке, то о какой моде говорит Гройсман?», «С кем и где на нем, интересно, модно стало общаться?» — пишут юзеры. «Я не понял, когда это Россия колонизировала Израиль?» — пошутили они в ответ на зявление о столетиях российской колонизации.

«По всему миру ширится международное движение за срочное предоставление укромове статуса первого и основного языка меженационального общения», — написал Роман Крымчанин. «Я больше не могу. Можно не публиковать новости из этой страны? Я столько не могу ржать», — заявил Roman Kosheev.