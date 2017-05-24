ЛНР: Киев перебросил под Луганск наемников арабского происхождения

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Луганск, 24 мая. Командование ВСУ перебросило в район Станицы Луганской около 45 наемников арабского происхождения для проведения диверсионно-подрывной деятельности. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Установлено прибытие в населенный пункт Станица Луганская около 45 арабских наемников с целью проведения диверсионно-подрывной деятельности», — сказал он.

По словам Марочко, в задачи наемников входит организация и осуществление диверсионно-подрывной деятельности на территории ЛНР. Он также напомнил, что за минувшие сутки украинские силовики выпустили по территории ЛНР 50 снарядов и мин. Под ударами украинской артиллерии оказались поселки Фрунзе и Калиново.