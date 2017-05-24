Победитель ММКФ и участник Каннского фестиваля утонул в Петербурге

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Санкт-Петербург, 24 мая. Победитель Московского международного кинофестиваля, режиссер Максим Шавкин погиб в Санкт-Петербурге. О его смерти сообщается на странице журнала «Сеанс» в Facebook.

«Вчера в Петербурге утонул режиссер, выпускник Московской школы нового кино Максим Шавкин, автор фильма «14 шагов», победившего в короткометражном конкурсе 36 ММКФ», — говорится в публикации.

Отметим, что картина «14 шагов» демонстрировалась в программе Cinéfondation Каннского фестиваля в 2015 году. Также Шавкин получил диплом фестиваля молодых режиссеров «Арткино» за фильм «Только сами». В Сети уже объявлен сбор средств для организации прощания с режиссером.