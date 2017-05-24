Силуанов рассказал о популярности российского рубля

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Москва, 24 мая. Рубль является популярной валютой среди иностранных инвесторов. Об этом в среду рассказал министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов.

«Рубль стал одной из самых популярных валют среди иностранных инвесторов, более здоровой стала и сама структура экономики, которая характеризуется растущей долей прибыли по целому ряду секторов», — подчеркнул политик.

Напомним, ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов указал на то, что вложения инвесторов в российскую инфраструктуру должны окупаться.