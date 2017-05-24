Дыра в бюджете ИГИЛ: как сирийская армия освобождает нефтяные месторождения на пути в Дейр-эз-Зор

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Месторождения нефти, находящиеся под контролем террористической группировки «Исламское государство»* (запрещена в РФ) постепенно отвоевывает Сирийская арабская армия: Так, в среду правительственные войска установили огневой контроль над районом нефтяного месторождения Арак к востоку от Пальмиры.

Этому завоеванию предшествовал ряд атак, в ходе которых у террористов были отбиты несколько ключевых высот, находящихся на севере от нефтяного поля, сообщил военный источник в соцсети Twitter (@sayed_ridha). При этом источники, близкие к боевикам, сообщают о 14 убитых и восьми раненых солдатах правительственной армии в результате жесточайших сражений в районе трассы М-20 Пальмира — Дейр эз-Зор.

Можно сделать вывод, что правительственные войска продолжают свое стремительное наступления вдоль данной магистрали. При этом потеря нефтяного месторождения может нанести очень чувствительный удар по финансовому положению «Исламского государства». Заместитель директора Институт стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что продвижение сирийской армии может сильно ослабить экономическое «здоровье» ИГИЛ*.

«Действия сирийской армии в значительной степени направлены и на то, чтобы лишить «Исламское государство» самых разных источников дохода, не только дохода от контрабанды нефтепродуктов, добытых незаконным путем, но и возможности собирать налоги с местного населения, возможности собирать фактически дань с производителей пшеницы в районах Ракки и так далее», - сообщил Егорченков.

#SAA recaptured all the hills that are surrounding Arak oil field to the east of #Palmyra #Syria.

Recapturing the oil field is almost done! pic.twitter.com/UAplSEIpO7 — maytham (@maytham956) May 24, 2017

По словам эксперта, в руках террористов находится целый комплекс различных источников дохода. Это и возможность контролировать и «крышевать» незаконную торговлю предметами искусства, человеческими органами, наркотиками, отмечает Егорченков.

«Целая линейка — то, чем занимается «корпорация» ИГИЛ, такие диверсифицированные источники дохода. Но все, что делает сирийское правительство, касается и постепенного отбивания различных нефтяных полей, и промышленных предприятий, и постепенного выдавливания «Исламского государства» с самых разных территорий в стране. Все это ведет к тому, что кормовая база, условно, террористов сокращается, по крайней мере, на территории Сирии», - подчеркнул Дмитрий Егорченков.

Но, конечно, отмечает эксперт, полностью только за счет этого справиться с «Исламским государством»* не получится, источники дохода у террористов очень диверсифицированные.

"Они получают доходы и через различные финансовые инструменты, и через пожертвования «крупные» со стороны различных фондов стран Персидского залива и не только, так что, да, усложнит это деятельность «Исламского государство», но не поможет победить его», — подытожил эксперт, комментируя переход под контроль сирийского правительства нефтяного месторождения Арак.

Запад не остается при этом сторонним наблюдателем, претендуя на нефтяные поля в Сирии. Американцы весьма искусно пользуются ситуацией с ИГ**, когда боевики отвлекают наиболее боеспособные части САА, рассчитывая на то, что силы международной коалиции и проамериканские группировки займут тем временем выгодные позиции в Дейр-эз-Зоре.

* Организация запрещена на территории РФ.