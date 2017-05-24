Овдовевшая Максакова шокировала Сеть новым телом и прической

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Киев, 24 мая. Пользователи украинского телеканала отметили радикальные изменения во внешнем виде Марии Максаковой. После смерти мужа женщина сильно похудела и сменила прическу. Новый имидж вдовы вызвал бурные обсуждение в Сети.

Некоторые пользователи одобрили внешний вид Марии Максаковой. Знатоки «женской психологии» заявили, что дамы часто меняют прическу, когда переживают тяжелые изменения в жизни. Однако далеко не всем понравился обновленный внешний облик молодой вдовы. Пользователи напомнили, что раньше у Максаковой была копна шикарных белокурых волос, которой бы многие позавидовали.

Максакова. О Путине и Суркове. #ТСН #МарияМаксакова A post shared by Dasha Schastlyvaya (@dashaschastie) on May 22, 2017 at 11:45am PDT

Отметим, что мужа Марии Максаковой — Дениса Вороненкова — застрелили в Киеве. В данный момент сама Максакова находится на Украине, она общается с родственниками по телефону.