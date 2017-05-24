Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Овдовевшая Максакова шокировала Сеть новым телом и прической

Овдовевшая Максакова шокировала Сеть новым телом и прической

16:35  24 Мая 2017
325

Овдовевшая Максакова шокировала Сеть новым телом и прической

Киев, 24 мая. Пользователи украинского телеканала отметили радикальные изменения во внешнем виде Марии Максаковой. После смерти мужа женщина сильно похудела и сменила прическу. Новый имидж вдовы вызвал бурные обсуждение в Сети.

Некоторые пользователи одобрили внешний вид Марии Максаковой. Знатоки «женской психологии» заявили, что дамы часто меняют прическу, когда переживают тяжелые изменения в жизни. Однако далеко не всем понравился обновленный внешний облик молодой вдовы. Пользователи напомнили, что раньше у Максаковой была копна шикарных белокурых волос, которой бы многие позавидовали.

 

Максакова. О Путине и Суркове. #ТСН #МарияМаксакова

A post shared by Dasha Schastlyvaya (@dashaschastie) on

Отметим, что мужа Марии Максаковой — Дениса Вороненкова — застрелили в Киеве. В данный момент сама Максакова находится на Украине, она общается с родственниками по телефону.

#максакова
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть