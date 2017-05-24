Замену «скифскому золоту» подготовит крымский музей Тавриды

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Симферополь, 24 мая. Крымский Центральный музей Тавриды готовит новую коллекцию артефактов, равноценную «скифскому золоту», изъятому в Нидерландах, заявил глава музея Андрей Мальгин.

Новая выставка артефактов, которую планирует презентовать Центральный музей Тавриды, может компенсировать изъятое в Нидерландах скандальное «скифское золото». Музей представит коллекцию на День России, ее сформируют из предметов, конфискованное сотрудниками ФСБ на черном рынке в Крыму, сообщает «Крыминформ». Напомним, что Украина заявила права на скифскую коллекцию после вхождения полуострова в состав РФ. Нидерландские власти приостановили процесс возвращения культурных артефактов.