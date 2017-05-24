Стали известны детали о загадочной коробке, перекрывшей движение на «Площади Восстания»

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Санкт-Петербург, 24 мая. Как стало известно ФАН, станция метро «Площадь Восстания» и переход были закрыты на вход и выход из-за забывчивого пассажира.

Хозяин бесхозной коробки нашелся. Оказалось, что мужчина поставил посылку перед эскалатором и забыл ее, но, доехав до станции метро «Владимирская», вспомнил о пропаже. Когда он вернулся — все было уже перекрыто.

Напомним, ранее сообщалось, что станция метро «Площадь Восстания» закрыта на вход для пассажиров из-за подозрительного предмета.