Сирия сегодня: «Цезарь Куников» у Тартуса, ИГ несет потери в Алеппо и Хомсе

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Сирия сегодня, 24 мая. «Сирийский экспресс» снова в пути — большой десантный корабль (БДК) «Цезарь Куников» идет в Тартус с боеприпасами для авиабазы «Хмеймим». Сирийская арабская армия (САА) ликвидировала в провинции Алеппо одного из главарей ИГ* Абу Мусаба аль-Масри. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал в Совете Федерации о постановочном характере фильмов о якобы имевших место химических атаках в Сирии. Армия Башара Асада отбила атаку ИГИЛ* вблизи трассы Хомс — Алеппо.

Большой десантный корабль «Цезарь Куников» идет в Тартус

Большой десантный корабль Черноморского флота ВМФ России «Цезарь Куников», который держит курс в сирийский порт Тартус, уже миновал черноморские проливы и вошел в акваторию Средиземного моря.

Об этом сообщают турецкие источники, а также пользователи соцсетей, опубликовавшие фотографии того, как БДК «Цезарь Куников», идет через Босфор.

По данным турецких СМИ российский военный корабль направляется в пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Средиземном море, расположенный в городе Тартус, центе одноименной провинции.

В воскресенье в Средиземное море также вошел БДК Черноморского флота «Николай Фильченков» и зафрахтованное Россией грузовое судно Levroso, которое ходит под флагом Либерии. Эти суда следуют в Тартус в рамках операции по обеспечению российской группировки в Сирии необходимыми грузами. Источники сообщают, что российские военные корабли и вспомогательные суда участвуют в доставке боеприпасов для авиагруппы ВКС РФ на авиабазе «Хмеймим» в провинции Латакия, а также для сирийской правительственной армии.

Сирийская армия ликвидировала в Алеппо главаря ИГ

Правительственная Сирийская арабская армия (САА) ликвидировала одного из главарей запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство»* (ИГ, ИГИЛ) по имени Абу Мусаб аль-Масри. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Reuters, которое в свою очередь ссылается на сирийское телевидение.

Сообщается, что террорист ИГ Абу Мусаб аль-Масри, отвечавший за ведение боевых действий с сирийской правительственной армией, был уничтожен на востоке провинции Алеппо в ходе военной операции. В рамках операции правительственные силы Сирии уничтожили еще несколько видных боевиков ИГ.

Шойгу о постановочных фильмах о химатаках в Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу призвал не доверять видеосюжетам о якобы применении сирийской правительственной армией химического оружия в Сирии, поскольку большинство этих сюжетов постановочные. Это заявление министр обороны РФ сделал в среду в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

«Мы <…> абсолютно убеждены, что большая часть фильмов и репортажей [о применении химоружия в Сирии] — постановочные», — подчеркнул глава российского военного ведомства.

По словам Шойгу, такого рода фильмы являются информационным оружием, которое всегда применяется в политических целях. «Началось это, как вы помните, с Ирака, когда показывались разного рода пробирки и пузырьки, а оказалось, что ничего нет. А страну развалили», — напомнил Шойгу, отметив, что такую же судьбу готовили и Сирии.

В апреле 2017 года сирийская оппозиция заявила о применении правительственной армией Сирии химического оружия в провинции Идлиб. СМИ сообщали, что в ходе химатаки с участием ВВС Сирии якобы погибло 87 человек, более 200 получили отравления. Сообщалось, что в Идлибе мог быть применен отравляющий газ зарин.

Дамаск категорически опроверг слухи о применении химоружия и назвал всю эту историю сфабрикованной. Россия также придерживается мнения, что видео о жертвах химатаки в Идлибе является постановочным, либо люди отравились после удара ВВС Сирии по складу с боеприпасами боевиков ИГ, начиненными отравляющими веществами.

Сирийская армия отбила атаку ИГИЛ у трассы Хомс — Алеппо

Сирийские правительственные войска отразили атаки боевиков ИГИЛ к востоку от трассы Хомс — Алеппо, сообщил источник Федерального агентства новостей в Сирии.

Сообщается, что бой частей САА и террористов произошел в районе Тель-Мрага к востоку от населенного пункта Асрия-Ханасер. Боевики ИГИЛ понесли значительные потери в живой силе и технике и отступили.

Террористы не в первый раз пытаются атаковать этот участок дороги, соединяющий города Хомс и Алеппо, но сирийская правительственная армия успешно отбивает нападения.

* Организация запрещена на территории РФ.