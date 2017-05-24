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Рыцарь театра: коллеги вспоминают режиссера Александра Бурдонского

Рыцарь театра: коллеги вспоминают режиссера Александра Бурдонского

16:10  24 Мая 2017
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Рыцарь театра: коллеги вспоминают режиссера Александра Бурдонского

Москва, 24 мая. Известная российская актриса Анастасия Бусыгина назвала невероятной утратой смерть режиссера Александра Бурдонского.

«Он был потрясающим, настоящим рыцарем театра. Он жил театром, жил нами. С ним у нас была настоящая театральная жизнь в лучших ее проявлениях», — рассказала Бусыгина в интервью Телеканалу 360.

Напомним, что режиссер Центрального академического театра Российской армии Александр Бурдонский скончался в среду на 76-м году жизни. О его преждевременном уходе сообщил актер Станислав Садальский.

#бурдонский #бусыгина
Геннадий Плющев
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