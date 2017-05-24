Рыцарь театра: коллеги вспоминают режиссера Александра Бурдонского

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Москва, 24 мая. Известная российская актриса Анастасия Бусыгина назвала невероятной утратой смерть режиссера Александра Бурдонского.

«Он был потрясающим, настоящим рыцарем театра. Он жил театром, жил нами. С ним у нас была настоящая театральная жизнь в лучших ее проявлениях», — рассказала Бусыгина в интервью Телеканалу 360.

Напомним, что режиссер Центрального академического театра Российской армии Александр Бурдонский скончался в среду на 76-м году жизни. О его преждевременном уходе сообщил актер Станислав Садальский.