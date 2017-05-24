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Происшествия
Резидента Comedy Club Соболева задержали в Петербурге за езду без прав

Резидента Comedy Club Соболева задержали в Петербурге за езду без прав

16:29  24 Мая 2017
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Резидента Comedy Club Соболева задержали в Петербурге за езду без прав

Санкт-Петербург, 24 мая. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали резидента Comedy Club Илью Соболева.

Согласно предварительным данным, 23 мая мужчина предъявил полицейским недействительное водительское удостоверение (его лишили прав в 2014 году). В результате Соболеву пришлось провести ночь в отделении полиции.

Позднее резидента Comedy Club отпустили, так как заседание суда было перенесено. 

Напомним, ранее резидент Comedy Club Павел Воля «упал» с балкона на съемках передачи.

#петербург #соболев
Алексей Громов
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