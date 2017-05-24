Трамп опозорился в Facebook, «подарив» Италии часть Франции

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Вашингтон, 24 мая. Президент США Дональд Трамп опубликовал на своем аккаунте в социальной сети Facebook карту своей поездки с неправильными обозначениями границ Италии. На ошибку американского лидера обратило внимание сразу несколько СМИ.

На изображении, представленном Трампом, французская Корсика отмечена как итальянская территория. На самом же деле остров, расположенный на севере от Сардинии, перестал быть частью Италии еще в XVIII веке.

Very exciting trip ahead -- going to show the world that America is back! تم نشره بواسطة ‏‎Donald J. Trump‎‏ في 19 مايو، 2017

Отметим, что это не первый раз, когда Дональд Трамп допускает подобные ошибки в соцсетях. Ранее президент США опубликовал твит с неправильным американским флагом, что стало поводом для шуток со стороны интернет-пользователей. На символе страны было всего 39 звезд вместо положенных 50.