Матвиенко призвала Великобританию действовать сообща против терроризма

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Москва, 24 мая. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко призвала Великобританию и другие страны мира объединиться в борьбе с мировым терроризмом. Такое заявление председатель Совета Федерации сделала, комментируя террористический акт в Манчестере, унесший жизни 22 человек, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это ужасное событие еще раз говорит нам о том, что надо действовать сообща, — уверена Матвиенко. — Надо объединять усилия и обязательно наладить взаимодействие специальных служб, правоохранительных служб. Необходимо обмениваться информацией и не делать из этого секретов. Это позволило бы предупреждать подобные акты, «на подступах» ликвидировать боевиков, намеренных совершать террористические акты».

По словам Матвиенко, по-другому мировой терроризм невозможно победить.

Председатель Совфеда также выразила слова сочувствия жертвам теракта.

«Хочу еще раз высказать искренние соболезнования родным, близким погибших в этом чудовищном террористическом акте. Я направила свои соболезнования моему коллеге, спикеру верхней палаты парламента Великобритании. Это наше общее горе, это наша общая тревога. Каждый такой террористический акт еще раз подтверждает, что нет прощения, нет оправдания террористам, которые совершают злодеяния, в результате которых гибнут простые граждане, дети», — заключила спикер Совета Федерации.

Напомним, теракт в британском городе Манчестер произошел вечером в понедельник. На концерте певицы Арианы Гранде прогремел взрыв, в результате которого погибли 22 человека. Еще 59 человек были ранены.