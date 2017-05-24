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Новости Сирии
Сирия: под авиаударами коалиции США погибли 16 мирных жителей около Ракки

Сирия: под авиаударами коалиции США погибли 16 мирных жителей около Ракки

16:03  24 Мая 2017
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Сирия: под авиаударами коалиции США погибли 16 мирных жителей около Ракки

Ракка, 24 мая. Авиаудары ВВС международной коалиции во главе с США унесли жизни еще 16-ти человек в сирийской провинции Ракка.

Французское информационное агентство сообщило о гибели 16 мирных жителей в результате ракетно-бомбового удара ВВС международной коалиции. Силы коалиции атаковали один из населенных пунктов около города Ракка, который контролируют террористы. Ранее сообщалось, что под ударами ВВС США погибли сотни мирных жителей в Сирии и Ираке, более тысячи получили ранения.

Алексей Громов
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