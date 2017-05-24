ДНР: действия ВСУ в Донбассе свидетельствуют об агрессивных намерениях Киева

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Донецк, 24 мая. Многочисленные артиллерийские удары ВСУ по жилым кварталам населенных пунктов ДНР демонстрируют реальные намерения Киева в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ДНР.

В течение последних дней украинские силовики наносили массированные удары из ствольной крупнокалиберной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Донецкой народной республики и позициям Вооруженных сил ДНР.

Кроме того, подразделения ВСУ пытались осуществить несколько провокаций в районе Авдеевки. Так, 13 мая украинские силовики нанесли артиллерийский удар по окраинам Авдеевки, в результате которого погибли мирные жители. 22 мая ВСУ обстреляли Авдеевский коксохимический завод, в результате чего на территории завода произошло возгорание. 23 мая украинские силовики нанесли удар РСЗО «Град» по жилым кварталам Авдеевки.

Данные провокации были направлены на создание сфабрикованных фактов, которые украинская сторона использует для манипуляций на сегодняшних переговорах Контактной группы в Минске. При этом подразделения ВСУ прекращают артиллерийские удары во время переговоров Контактной группы в Минске.

В ведомстве отметили, что представители украинской власти имеют реальный шанс предстать перед международным сообществом в качестве очередной террористической организации.