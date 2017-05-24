В мире животных: драки за ложку, ненавистное сало и «АТОшные хоромы» бойцов ВСУ

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Воровство, самоволка и угар — ВСУ. Вооруженный сброд Украины — ВСУ. Армия некогда гордой постсоветской Украины уже не та, что раньше. На деле это в очередной раз показали военнослужащие армии Петра Порошенко, устроившие пьяную драку из-за ложки. Причем неунывающие военные, которые находятся далеко не в царских условиях в своих частях, сами показывают свою пьяную глупость на весь свет. Возможно, от безысходности, или чувство юмора у парней отличное. Но факты говорят за себя: Вооруженные силы Украины превратились в посмешище. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В Сети появился видеоролик, на котором запечатлена драка, как сообщают очевидцы, между солдатами 14-й бригады ВСУ в полевом лагере. Суть драки непонятна, но, по всей видимости, двое мужчин не могут поделить столовую ложку. Один нападает на второго, который этой самой ложкой держит оборону. В конце концов, нападающий мужчина требует, чтобы его сослуживец, который явно младше и слабее, бросил злополучный столовый прибор из алюминия, иначе ему сломают руку.

Это далеко не первый случай, когда украинские военные устраивают потасовки в зоне так называемой АТО. Отличаются украинские военные и своей любовью к горячительным напиткам. Месяц назад СМИ сообщали, что в пьяной драке военнослужащему 53-й бригады ВСУ прострелили ногу. Эту информацию подтвердил и пресс-центр АТО. В официальном заявлении сказано, что украинский офицер открыл предупредительный огонь, чтобы усмирить пьяных сослуживцев, которые отказались выполнять его приказ.

«Офицер произвел несколько предупредительных выстрелов, после чего был вынужден выстрелить по ногам агрессивно настроенного военнослужащего», — говорится в сообщении, опубликованном на Facebook. Пострадавший был госпитализирован в медсанчасть, где медики констатировали: содержание алкоголя в крови пострадавшего составило 1,29 промилле.

В Интернете можно без труда найти видеозаписи, на которых пьяные мужчины в украинской военной форме дурачатся и снимают друг друга на камеру. Все действо сопровождается обилием нецензурной брани.

Поведение и состояние силовиков вполне объяснимо — власти Украины обещали им «золотые горы» и достойное содержание, а по факту люди живут в условиях, приближенных к нечеловеческим. Буквально в начале мая текущего года в СМИ появилась информация о том, что украинские военные нашли в своем сухом пайке острые зубы.

Фотографией «завтрака туриста» (так называется солдатский паек — Прим. ФАН.) в лучших традициях триллера поделился в своем Facebook бывший участник боевых действий в Донбассе Сергей Турович.

Начиная «Антитеррористическую операцию» (АТО) в зоне конфликта Украины и республик Новороссии, президент незалежной Петр Порошенко торжественно заявлял, что его солдаты обеспечены всем необходимым для «защитников родины». Приводя в 2015 году в одну из частей американских военных, которые должны были заняться подготовкой бойцов ВСУ, Порошенко продемонстрировал шведский стол, выбритых и культурно поедающих стейки из свинины на фарфоровых тарелках солдат. На деле же, если верить бойцам ВСУ, фарфор и пряная свинина им только снится.

Контрактники из учебного центра «Десна» 22 февраля текущего года опубликовали отснятую накануне видеозапись с жалобой на свое содержание. Если верить кадрам, то съемка проходит в воинской части 0946, в 6-й зенитной батарее. Грязь, антисанитария и ржавая вода — вот удел защитника Украины. На 100 человек личного состава всего три туалетные кабины, которые то работают, то нет. «Два человека сходило, забилось» (унитаз — Прим. ФАН), — говорит автор видео Артур Кузьменко.

В конце прошлого года на своей странице в Facebook волонтер Сергей Ермаков выложил видеожалобу президенту Петру Порошенко и министру обороны Степану Полтораку.

Суть обращения заключалась в том, что у военных в зоне конфликта не хватает необходимой техники, а раненых приходится вывозить на автомобилях волонтеров.

«Я обращаюсь к президенту Украины, я обращаюсь к министру обороны. Сейчас мы находимся недалеко от Дебальцево. За спиной идет бой. Мы увозим сейчас трехсотых», — говорит Ермаков. Волонтер спрашивает у руководства страны, почему раненых увозят на разбитых «Жигулях» или волонтерских «Газелях», и почему Минобороны не предоставляет военным транспорт? Волонтер также рассказывает, что кроме еды, они снабжают военных боекомплектами, которые должно выделять военное ведомство.

По всей видимости, Петр Порошенко так и оставит жалобы солдат и волонтеров без ответа. Военные продолжат умирать от голода, холода и пьяной резни, а украинский лидер снова и снова покажет всему миру, как он борется за европейские ценности Украины. По факту же, отрепье и уголовники, которые устраивают пьяные дебоши в зоне конфликта, берут пример со своего верховного главнокомандующего. Рыба гниет с головы.