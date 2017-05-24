Закрытые города в России лидируют по количеству ВИЧ-инфицированных

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Москва, 24 мая. Сотрудники Федерального медико-биологического агентства сообщили, что количество ВИЧ-инфицированных в ЗАТО и городах-спутниках на 7 процентов превышает средний показатель по России.

Сотрудники агентства провели мониторинг данных о закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) и городах-спутниках атомных электростанций и пришли к выводу, что в закрытых городах хорошо налажена работа по выявлению ВИЧ-инфицированных. В некоторых ЗАТО инфицированным оказался каждый сотый житель. По данным ФМБА в городе Заречный Свердловской области лечение от ВИЧ получает каждый 36-й горожанин.

Одной из причин высокого показателя ВИЧ-инфицирования специалисты называют тот факт, что в закрытых населенных пунктах и моногородах значительно вырос уровень безработицы, что привело к распространению наркомании, пишут Известия. Растет и половой путь передачи ВИЧ.