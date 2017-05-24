Матвиенко призвала к регуляции цен на внутренние перелеты в РФ

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Москва, 24 мая. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала разобраться с высокими ценами на авиабилеты, об этом она сообщила после заседания верхней палаты российского парламента.

В России необходимо разобраться с завышенными ценами на авиабилеты, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. «Нам поступает очень много жалоб на то, что цены на авиаперелеты становятся недоступны для населения, — сообщила Матвиенко. — К примеру, билет в Сочи из Москвы, обычным, эконом-классом стоит 30000 рублей. Я уже не говорю о бизнес-классе, там цены еще выше. Билет в Санкт-Петербург из Москвы, всего час лёту, стоит около 20000». По словам председателя Совфеда, таких примеров существует масса.

«Понятно что есть рыночная экономика, но все такого рода тарифы должны быть экономически обоснованы, мы должны дать гражданам возможность путешествовать по своей стране. Мы говорим о развитии внутреннего туризма, но кто может позволить себе столько заплатить за билет? А мы ведь там к Олимпиаде создали уникальную базу для отдыха», — сказала российский политик.

Как заявила Валентина Матвиенко, вчера Совет палаты дал поручение комитету по экономике и социальной политике выяснить, что происходит с ценообразованием. «Надо разобраться с этим вопросом. Есть поручение до 1 июня подготовить свои предложения», — добавила она. Проверками обоснованности цен на билеты займется также Федеральная антимонопольная служба.