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Технологии
В России начнут продавать KIA Soul с новым двигателем

В России начнут продавать KIA Soul с новым двигателем

15:55  24 Мая 2017
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В России начнут продавать KIA Soul с новым двигателем

Сеул, 24 мая. Обновленный кроссовер KIA Soul появится на российском авторынке 1 июня 2017 года. Ожидается, что новая модель получит 2-литровый двигатель.

В данный момент KIA Soul предлагается с тремя двигателями на выбор. Базовая комплектация оснащена 1,6-литровым MPI с распределенным впрыском топлива. В линейке также представлены модели с 1,6-литровым двигателем на 132 лошадиные силы и 204-сильный турбированный мотор 1,6 T-GDI.

В начале лета южнокорейская компания KIA расширит линейку новой версией Soul с 2-литровым безнаддувным мотором, которым оснащаются автомобили для рынка США.

В России начнут продавать KIA Soul с новым двигателем

Новая модификация KIA Soul получит шестидиапазонную автоматическую трансмиссию. До первой сотни автомобиль разгонится за 10,2 секунды. Ожидается, что новая модель KIA будет продаваться только в дорогих комплектациях.

#kia soul
Дима Оленин
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