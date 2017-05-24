В России начнут продавать KIA Soul с новым двигателем

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Сеул, 24 мая. Обновленный кроссовер KIA Soul появится на российском авторынке 1 июня 2017 года. Ожидается, что новая модель получит 2-литровый двигатель.

В данный момент KIA Soul предлагается с тремя двигателями на выбор. Базовая комплектация оснащена 1,6-литровым MPI с распределенным впрыском топлива. В линейке также представлены модели с 1,6-литровым двигателем на 132 лошадиные силы и 204-сильный турбированный мотор 1,6 T-GDI.

В начале лета южнокорейская компания KIA расширит линейку новой версией Soul с 2-литровым безнаддувным мотором, которым оснащаются автомобили для рынка США.

Новая модификация KIA Soul получит шестидиапазонную автоматическую трансмиссию. До первой сотни автомобиль разгонится за 10,2 секунды. Ожидается, что новая модель KIA будет продаваться только в дорогих комплектациях.