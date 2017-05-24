Тело пропавшей 12-летней девочки выловили из реки на Кубани

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Краснодар, 24 мая. Тело 12-летней Арины Данькиной, которая пропала вечером 22 мая, нашли в реке неподалеку от ее дома. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Тело девочки обнаружили сегодня днем в русле реки Псебес в хуторе Новопрокровском. На месте трагедии работают криминалисты и следователи, выясняющие все обстоятельства случившегося. Причина смерти ребенка будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Арина вышла из дома вечером 22 мая, с тех пор она не возвращалась и не выходила на связь. Как сообщает «Свободная пресса», в розыске пропавшей участвовали полицейские, казаки, волонтеры и спасатели.

Добавим, тем временем родные и близкие девятилетнего Кирилла Каримова, пропавшего в Нижневартовске прошлой осенью, начали самостоятельные поиски. Югорчане обратились к пользователям соцсетей с просьбой помочь в поисках ребенка, передает URA.RU.